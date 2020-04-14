Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen eserler bulundu
Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 117 parça heykel, kandil, mühür, obje ve sikke ele geçirildi.
14.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:12
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde boş bir arazide Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir Meryem Ana heykeli, 3 kandil, 3 mühür, 24 obje ve 86 sikke ele geçirdi.
Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 117 eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana Yüregir, Adana, Güncel