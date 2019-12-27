Haberler » Güncel » Adana'da tarım arazileri su altında - Haber

Adana'da tarım arazileri su altında

Toprağın yağışa doyması nedeniyle Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki pek çok tarım arazisinde biriken sular çiftçileri zor duruma soktu.

27.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:18 Adana'da tarım arazileri su altında

Toprağın yağışa doyması nedeniyle , , , Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki pek çok tarım arazisinde biriken sular çiftçileri zor duruma soktu. Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kılıç, suyu boşaltmak için pompalarla müdahale ettiklerini, ancak drenaj kanallarını açamadıklarını belirterek, "Mahsulü olan çiftçiler perişan. 3 gün daha yağmur bekleniyor, nasıl olacak bilmiyoruz. Uyku bile uyumuyoruz günlerdir. Uğraşıyoruz ama bitmiyor. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Orkide Caddesi'nde kafe işleten Selim Nalçakar ise dükkanının deposuna basan suyu tahliye edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Karataş, Yüreğir, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   "Düzce İş Kulübü" için protokol imzalandı - Haber
15:28   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman Resitali - Haber
15:28   Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü - Haber
15:23   Gümüş anahtar onur ödülüne layık görüldü - Haber
15:23   Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:39:05