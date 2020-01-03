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Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:50 Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozan-Kadirli karayolu Bulduklu Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Havanın yağışlı olmasından dolayı evlerine geri dönüş yapan tarım işçilerini taşıyan Faruk Uçuk yönetimindeki minibüs ile İlker Güner'in kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil ise şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile Ersan Teke (42), Zeliha Ak (69), Ayşe Öcaldı (60), Muazzez Kocahan (59), Elif Uçuk (53), Aşireye Bakar (65), Zilfi Aksoy (76) Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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