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Adana'da tarımsal üretim devam ediyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin sürecin başladığı ilk andan itibaren alındığını söyledi.

13.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:54
Adana'da tarımsal üretim devam ediyor
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin sürecin başladığı ilk andan itibaren alındığını söyledi.

Vali Demirtaş, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelenin tüm hızıyla sürerken tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, vatandaşların güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin sürecin başladığı ilk andan itibaren alındığını ve bu doğrultuda çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, nisan ayının ortalarına yaklaştığımız bugünlerde Adana'da tarım takvimi açısından önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirdi. Tarımsal üretimin gözbebeği Çukurova 'da sebzecilik, meyvecilik, hububat, turunçgil gibi konularda aşılama, gübreleme, sulama, zararlılarla mücadele, hasat, hayvansal üretimde aşılama, besleme gibi hususlarda çalışılması gereken bir döneme girildiğini belirten Vali Demirtaş, "İlimizde öncelikle sağlık komisyonlarının aldığı kararlar doğrultusunda gerekli önlemlerimizi alarak tarımsal üretim faaliyetlerimizin devam etmesi için gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mevsimlik tarım işçiliğinin de hareketlendiği bu mevsimde alınan tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla valiliğimize yapılan müracaatlarla iller arası geçişlerin de yaşandığı tarım sektöründe faaliyetlere ara verilmeden devam edilecek" dedi.

Tarımsal faaliyetlerine devam etmek isteyen çiftçilerin ulaşım sorunları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ya da Adana Valiliğine müracaat etmeleri gerektiğini hatırlatan Vali Demirtaş, "Üreticimiz tarlasında, bağında bahçesinde çalışırken teknik personelimiz de bir yandan üretim sürecinde diğer yandan kontrol ve denetim sürecinde saha çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Böylesine önemli bir süreçte her zamankinden daha fazla ve daha iyi kalitede üretmek maksadıyla azami çaba sarf edilmektedir" dedi.

Krizin fırsata çevrilmemesi için de satış yerlerine olan denetim ve kontrollerin en üst seviyede gerçekleştirildiğini aktaran Vali Demirtaş, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, çiftçi ve meslek örgütleri ile iş birliği içinde korona virüsün tarımla alakalı olası tüm etkilerini asgariye indirme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Demirtaş, Çukurova, Adana, Ekonomi
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