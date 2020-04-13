Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da tarımsal üretimde aksama yaşanmayacak

Bereketli Çukurova topraklarına sahip Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımsal üretim faaliyetleri aksamadan sürecek.

13.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:10
Adana'da tarımsal üretimde aksama yaşanmayacak
Bereketli Çukurova topraklarına sahip Adana 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımsal üretim faaliyetleri aksamadan sürecek.
Vali Mahmut Demirtaş, yazılı açıklamasında, önemli bir tarım merkezi olan Adana'da üretimin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.
Bu ayın ortalarında kentin tarım takvimi açısından önemli gelişmelerin yaşandığını sürece girildiğini belirten Demirtaş, Çukurova'da sebzecilik, meyvecilik, hububat, turunçgil gibi alanlarda aşılama, gübreleme, sulama, zararlılarla mücadele, hasat, hayvansal üretimde aşılama, besleme gibi hususlarda çalışılması gerektiğini kaydetti.
Demirtaş, kentte öncelikle sağlık komisyonlarının kararları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak tarımsal üretim faaliyetlerinin devam etmesi için çalışma yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, tarımsal üretimin de kesintiye uğramaması, vatandaşların güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için gerekli tüm tedbirler, sürecin başladığı ilk andan itibaren alındı. Mevsimlik tarım işçiliğinin de hareketlendiği bu mevsimde alınan tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla valiliğimize yapılan müracaatlarla iller arası geçişlerin de yaşandığı tarım sektöründe faaliyetlere ara verilmeden devam edilecek. Çiftçimiz tarlasında, bağında, bahçesinde çalışırken teknik personelimiz de üretim, kontrol ve denetim sürecinde saha çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Böylesine önemli bir süreçte, her zamankinden daha fazla ve daha iyi kalitede üretmek maksadıyla kentimizde azami çaba sarf edilmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Bereketli, Çukurova, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Haberler ›› Güncel ››Adana'da tarımsal üretimde aksama yaşanmayacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haber 16:20: İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 16:20: Amasyalı çiftçi Milli Dayanışma Kampanyası için ineğini bağışladı - Haber 16:20: Aziziye Belediyesi Kovid-19 tedbirlerini sürdürüyor - Haber 16:19: Mersin'de yasağa uymayanlara 387 bin 928 TL ceza - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler