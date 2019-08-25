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Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından vurulduADANA - Adana'da eniştesiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışan Bilal A. eniştesi tarafından vuruldu.

25.08.2019 20:16
Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu
Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu
ADANA - Adana'da eniştesiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışan Bilal A. eniştesi tarafından vuruldu.
Olay, Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vuruldu. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilal A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Akan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bilal A.'yı yaralayan eniştesi olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu

Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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