Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

31.03.2020 05:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 05:58
Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Adana 'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutlarındaki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, T.D, tartıştığı C.K'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan C.K, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanna giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa’nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

06:16: Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber 06:08: Park halindeki otomobil kundaklandı - Haber 06:06: Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı - Haber 05:58: Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı - Haber 05:16: Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu - Haber 01:01: İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler