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Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:28Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Merkez ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde berber A.A. (25), yakınlarını rahatsız ettiği iddiasıyla İ.T. (31) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T'nin pompalı tüfekle ateş ettiği A.A, yaralandı. Yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İ.T'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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