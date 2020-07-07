Adana'da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı

Adana'da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararıADANA'da tefecilik ve yağmacılık yapan çeteye üye olduğu öne sürülen 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

07.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:13
Adana'da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı
ADANA'da tefecilik ve yağmacılık yapan çeteye üye olduğu öne sürülen 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Borç verdikleri vatandaşlara zorla senet imzalatan ve mallarını yağma eden bir çeteyi deşifre etmek için teknik ve fiziki çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye üye olduğu iddia edilen 24 kişinin adresini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana’da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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