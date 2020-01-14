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Adana'da tefecilere şafak operasyonu

Adana ve Kozan ilçesinde tefecilere yönelik şafak operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:16Adana'da tefecilere şafak operasyonu

ve ilçesinde tefecilere yönelik şafak operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Adana merkezde 2, Kozan ilçesinde 19 ev ile 10 iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Toplamda 2 milyon liralık tefecilik ve yağma suçları işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet kartuş, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 75 adet 9 mm fişek, 32 adet boş senet, 6 adet müştekilerin adına düzenlenmiş senet, 10 adet müştekilerin adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, çok sayıda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve not defteri ele geçirildi. Operasyon geniş çaplı sürüyor. - ADANA


Adana Emniyet Müdürlüğü, Kozan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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