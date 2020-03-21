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Adana'da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı

Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

21.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:24
Adana'da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı
Adana 'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, pos cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin, 17 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, 150 kredi ve banka kartı, 19 POS cihazı, 97 bin 235 lira, çok sayıda alışveriş fişi ve fatura koçanı ile alacak-verecek notlarının tutulduğu 11 ajanda ele geçirildi.
Zanlıların, POS cihazlarıyla ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığı çekim yaptıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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