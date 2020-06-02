Adana'da tehlikeli yolculuk

Adana'da tehlikeli yolculukADANA'da, sosyal mesafe kuralına ihlal eden motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genç, kazaya davetiye çıkardı.

02.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:01
Adana'da tehlikeli yolculuk
ADANA'da, sosyal mesafe kuralına ihlal eden motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genç, kazaya davetiye çıkardı.
Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genci görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gibi maske de takmayan motosikletteki kişiler tutunarak giden patenli genç kendilerini görüntüleyen vatandaşlara el salladı. Yaptıklarının tehlikeli olmadığını söyleyen motosiklet sürücü ve patenli genç, bir süre trafikte ilerledikten sonra ara yollara girerek uzaklaştı. Adana’da tehlikeli yolculuk

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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