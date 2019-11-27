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Adana'da tekel bayisinde sahte rakı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da iş yerinde sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen tekel bayi işletmecisi gözaltına alındı.

27.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:16Adana'da tekel bayisinde sahte rakı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
'da iş yerinde sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen tekel bayi işletmecisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı iddiasıyla Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde arama yaptı.
Aramada 6 litre sahte rakı ve ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 14 mermi ele geçirildi.
Bunun üzerine işletmeci C.B. gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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