Haberler » Güncel » Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü - Haber

Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

Adana'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08.12.2019 03:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 04:01
'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan (24), merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alper Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın duyulmasının ardından hastaneye gelen Doğan'ın meslektaşları ve yakınları, gözyaşı döktü.
Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü

Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:18 Moritanya açıklarında 192 Gambiyalı düzensiz göçmen yakalandı - Haber
04:08 Düzce'de otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR'a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı - Haber
04:04 İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu - Haber
03:59 Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru öldü - Haber
03:59 Otobüs, otoyolda hatalı dönüş yapan TIR'a çarptı: 2 ölü, 35 yaralı - Haber
23:56 Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:48 Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu - Haber
23:45 İstanbullular dikkat! KESK eylemi dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
8.12.2019 04:28:26