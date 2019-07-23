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Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi

Adana'da etkili olan sıcak havayla termometreler 41 dereceyi gösterirken, sulama kanallarında artan boğulma vakalarına aldırmayan gençlerin tehlikeli serinleme yöntemi yürekleri ağızlara getirdi.

23.07.2019 15:05
Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da son zamanlarda artan boğulma vakalarına aldırmayan gençlerin serinlemek için sulama kanalarında yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 34 derece olarak ölçülen Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARA SIĞINDI

Yaşlılar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazken, Adanalılar nispeten serin olan parklardaki gölgelik alanlara sığındı. Sıcaklıklardan nasibini alan hayvanlar da süs havuzlarında serinledi. Öte yandan son günlerde artan boğulma vakıalarına aldırmayan Adanalı gençler, sulama kanallarında yüzmeye devam etti.

GENÇLERİN TEHLİKELİ SERİNLEME YÖNTEMİ

Serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına giren gençlerin serinleme yöntemi ise yürekleri ağızlara getirdi. Kentte hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğunu belirten Mete Demirer isimli genç, "Havuza vereceğimiz paraya içecek alıp, sulama kanalına geliyoruz. Adana'nın sıcağında en iyisi bu. Herkes tehlikeli olduğunu söylüyor ama o kendilerine bağlı. Birçok arkadaşımız burada boğuldu ama kader bu. Ben korkmuyorum. Küçüklüğümden beri burada yüzüyorum. Adana yanıyor" diye konuştu.

"ÖĞLEDEN SONRA DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Şemsiyesiyle güneşten korunmaya çalışan emekli Hatice Yurtyapan ise "Adana aslında dört mevsimin yaşandığı çok güzel bir memleket ama son iki üç ayı şehirdışında geçirmek gerekiyor. Klimam da yok. Öğleden sonra dışarı çıkmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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