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Adana'da terör operasyonları

Adana'da devriye görevindeki polis ekibine havai fişekle saldırdığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

24.08.2019 10:04 Adana'da terör operasyonları
Adana'da devriye görevindeki polis ekibine havai fişekle saldırdığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmeleri bahane ederek yasa dışı gösteri düzenlemek isteyenleri önlemeye yönelik kent genelinde devriye görevi gerçekleştirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde görev yapan ekiplere, önceki gün bir grup, havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda yara almayan güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü.
Ekipler, takip sonucu zanlılar B.K. ile yaşı 18'den küçük F.Ç. ve A.B'yi yakaladı.
Öte yandan 19 Ağustos'ta terör örgütü PKK'nın faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 17 şüphelinin gözaltına alınıp ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında aranan firari şüpheliler A.T ve Y.Ö de gözaltına alındı.
Her iki soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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