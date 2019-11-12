Haberler » 3. Sayfa » Adana'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek - Haber

Adana'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan Suriye uyruklu 7 kişi hakkında sınır dışı kararı verildi.

12.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:12Adana'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek
'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan Suriye uyruklu 7 kişi hakkında sınır dışı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için 8 Kasım'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ ve El Kaide bünyesinde 'hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri' gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensuplarıyla ilişkili olduğu ileri sürülen zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7'si Suriye uyruklu 9 şüpheliden 2'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 Suriyeli şüphelinin ise sınır dışı edilmelerine kararı verildi.

Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:48 Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
12:43 Pendik sapığının yakalanma anı kamerada
12:42 Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
12:44 Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı
12:38 Trafik polisini şehit eden sürücüye emsal ceza
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:56:38