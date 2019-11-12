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Adana'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek

Adana'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecekADANA - Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan Suriye uyruklu 7 kişi hakkında sınır dışı kararı verildi.

12.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:47
'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek
ADANA - Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan Suriye uyruklu 7 kişi hakkında sınır dışı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için 8 Kasım'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ ve El Kaide bünyesinde 'hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri' gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensuplarıyla ilişkili olduğu ileri sürülen zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7'si Suriye uyruklu 9 şüpheliden 2'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 Suriyeli şüphelinin ise sınır dışı edilmelerine kararı verildi.
Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adana'da terör operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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