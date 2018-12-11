Adana'da Terör Örgütü Deaş Davası

Adana
'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Murat S. ve avukatı katıldı.
Duruşmada savunması alınan sanık Murat S., DEAŞ terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ifade ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Murat S'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
11 Aralık 2018 Salı 15:08