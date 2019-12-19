Haberler » Güncel » Adana'da terör örgütü DEAŞ davası - Haber

Adana'da terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı.

19.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:16 Adana'da terör örgütü DEAŞ davası
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdülhafiz Y, Ahmet D, Eyüp Ç, Hasan Y, İsa Ç, Mahmut D. ve tutuksuz sanıklar H.Ş, R.B. ve R.Ş. ile avukatları katıldı.
Sanık Hasan Y. savunmasında, 2015 yılında yasa dışı yollardan Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katıldığını söyledi.
Yaklaşık dört ay kadar örgüt içerisinde bulunduğunu belirten sanık Hasan Y, "Ben DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katılmadım. Bu yapının terör örgütü olduğunu anlayınca Türkiye'ye kaçak yollardan geri geldim. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12   Düzce'deki "2009 Askeri Lise Sınavı sorularının çalınması" davasında karar - Haber
19:10   Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, engelli çocuklarla kek yaptı - Haber
19:10   Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı - Haber
19:10   MALTEPE'DE FATMA ŞENGÜL'Ü ÖLDÜREN SANIĞA "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ - Haber
19:08   Spor konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:12:51