Adana'da terör örgütü DEAŞ davası sanığına 1,5 yıl hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan biri 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.E, H.A, S.Ö, S.D, A.M. ve O.R. ile avukatları hazır bulundu.Sanık O.R. savunmasında DEAŞ üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savundu.Suçlamaları kabul etmediğini belirten O.R, "DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.Diğer sanıklar da DEAŞ'ın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıklardan O.R'nin "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması, diğerlerinin ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.Mahkeme heyeti, O.R'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: AA