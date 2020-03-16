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Adana'da terör örgütü MLKP davasında karar

Adana'da, terör örgütü MLKP soruşturması kapsamında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan haklarında dava açılan 7 sanıktan ikisi 2 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

16.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:38
Adana'da terör örgütü MLKP davasında karar
Adana 'da, terör örgütü MLKP soruşturması kapsamında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan haklarında dava açılan 7 sanıktan ikisi 2 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.E, M.Ö, F.Ö, Y.V, D.K, M.Y. ve T.G. ile avukatları hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.G. terör örgütü MLKP üyesi olmadığını, izinsiz gösterilere katılmadığını savundu.
Kimseyi yasa dışı eylemlere katılması için tehdit etmediğini öne süren T.G, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben terör örgütünün propagandasını yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Silahlı hiçbir eyleme karışmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü MLKP üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar T.G. ve M.E'nin "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanıklar T.G. ve M.E'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Adana, Güncel

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