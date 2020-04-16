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Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

16.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:22
Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası
Adana 'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar E.B, A.A. ve E.A. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık E.B. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savundu.
Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, E.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, PKK, Güncel
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