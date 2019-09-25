Haberler » Güncel » Haber

Adana'da terör saldırısı

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

25.09.2019 08:40Adana'da terör saldırısı
Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:56 Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (2)
08:55 İzmir'de yağmur yağdı polis merkezini su bastı
08:55 İzmir Fransız Kültür Merkezi ziyaretçi akını yaşadı
08:55 Binlerce kişiyi mağdur eden "intihar binaları" yıkılıyor
08:55 Başkan Dutlulu mahalleleri ziyaret etti vatandaşla buluştu
08:54 Yozgat'ta mevsimini şaşıran erik ağacı çiçek açtı
08:53 Organları 3 hastaya umut oldu