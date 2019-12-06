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Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması

Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulamasıADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı.

06.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:26
'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması
ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı. Ticari 115 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere alkol kontrolü de yapıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri , Ceyhan ilçelerinde, Yüreğir Otogarı, Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu otoyolda ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. Ticari 115 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere alkol kontrolü de yapıldı. Kar yağan bölgelere gidecek olan araç sürücülerini uyaran trafik polisleri, sürücülere çeşitli hediyeler verirken çocuklara da polis şapkası ve kırmızı düdük hediye etti.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, 1 Aralık'ta başlayan uygulamanın 1 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, Bu kontrollerde amacımız kazaların azaltılması ve vatandaşların yolda mağdur olmaması. Kent merkezinde kar yağmıyor ama Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Pozantı'da olan bu araçlar kar lastiği takmak ya da zincir bulundurmak zorunda. Onun dışında karlı bölgelerdeki ticari araçların tümü zincir dışında kar lastiği bulundurmak zorundaö diye konuştu.
Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması

Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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