21.06.2019 23:29
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Adana'da tır devrildi: 1 yaralı

Adana

Adana'da domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adana 'da domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fehmi Deniz (59) yönetimindeki 63 FM 255 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Seyhan Nehri üzerindeki viyadükte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Refüjdeki korkuluklara takılarak nehirden düşmekten kurtulan tırın sürücüsü Deniz, vatandaşların yardımıyla aracından çıkarıldı.
Sürücü Deniz, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis , kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü sağladı.
Kaynak: AA
Tarsus , Adana , Güncel

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