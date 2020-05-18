Adana'da TIR otomobile çarptı anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı

Adana'da TIR otomobile çarptı: anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da buğday yüklü TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu Gamra Turus (39) öldü, eşi Ahmet Turus (39) ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1) ağır yaralandı.

18.05.2020 06:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 06:58
Adana'da TIR otomobile çarptı: anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da buğday yüklü TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu Gamra Turus (39) öldü, eşi Ahmet Turus (39) ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1) ağır yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde meydana geldi. Ali Y.'nin kullandığı 46 D 7446 plakalı buğday yüklü TIR, yolun sağında ilerleyen Ahmet Turus yönetimindeki 06 EAT 60 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR'ın altına alıp, yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak dururken, TIR ise kaza yerinden 500 ileride durabildi. Yoldan geçen diğer yolcuların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ahmet Turus ile kızları Kader, Ceylan ve Reyhan, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilden dışarıya fırlayan anne Gamra Turus'un ise öldüğü belirlendi. Kaza yerinde polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gamra Turus'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü Ali Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Adana’da TIR otomobile çarptı anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Anne, Güncel, Haber

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