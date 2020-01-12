Adana'da tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Uçan, kullandığı 60 VB 708 plakalı otomobili, yakıtının bitmesi üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında yol kenarına park etti.
Bu sırada, aynı yöne giden Seyfettin D. idaresindeki 33 CLT 76 plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücü Uçan ile otomobildeki kız kardeşi Yasemin Uçan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Uçan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.