Adana'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:16
Adana 'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Fırat Göçkün yönetimindeki 33 ALT 89 plakalı tırın dorse bölümünde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Dumanı fark eden Göçkün'ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
Ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Fırat Göçkün yönetimindeki 33 ALT 89 plakalı tırın dorse bölümünde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Dumanı fark eden Göçkün'ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
Ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Kaynak: AA