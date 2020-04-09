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Adana'da toplu taşıma araçlarına yakıt desteği ve su faturalarında indirim

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günde 15, dolmuşlara günde 10 litre yakıt desteği sunacak, su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacak.

09.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:46
Adana'da toplu taşıma araçlarına yakıt desteği ve su faturalarında indirim
Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günde 15, dolmuşlara günde 10 litre yakıt desteği sunacak, su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren toplu taşıma esnafına yakıt desteği sunulması kararlaştırıldı.
Buna göre, nisan ve mayıs ayları boyunca, özel halk otobüslerine günlük 15 litre, dolmuşlara da günde 10 litre yakıt desteği sağlanacak.
Merkez ilçeler haricinde, Adana'ya yolcu taşıyan ilçe otobüslerinden de otogara giriş ücreti alınmayacak.
Ayrıca, özel hak otobüslerine araç başı 3 bin lira olan güzergah mart taksidi de aralık ayında tahsil edilecek.
Su faturalarına yüzde 50 indirim
Adana Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 sürecinde artan su tüketimi nedeniyle de faturalarda indirime gitme kararı aldı.
Buna göre, nisan ve mayıs ayı su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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