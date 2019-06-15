15.06.2019 08:46
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Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana

Adana'nın iki ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı.

Adana'nın iki ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Polisler, merkez Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi ve Kiremithane Mahallelerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, şüpheliler A.I. (37), K.A. (21), U.E. (25), İ.E. (29) ve E.K. (37) gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 2,3 gram sentetik kannabinoid, 40 uyuşturucu hap ile 3,40 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Buradan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. ve E.K. savcılıkça ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.I. tutuklandı, K.A. ve U.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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