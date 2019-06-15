Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana
'nın iki ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Polisler, merkez Seyhan
ilçesindeki Uçak Mahallesi ile Yüreğir
ilçesindeki Selahattin Eyyübi
ve Kiremithane Mahallelerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, şüpheliler A.I. (37), K.A. (21), U.E. (25), İ.E. (29) ve E.K. (37) gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 2,3 gram sentetik kannabinoid, 40 uyuşturucu hap ile 3,40 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp
Birimine getirildi.
Buradan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. ve E.K. savcılıkça ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.I. tutuklandı, K.A. ve U.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.