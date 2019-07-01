01.07.2019 10:43
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Adana'da torbacı operasyonu

Adana

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Ferhat T. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Musa D. (33) tutuklandı.


ADANA'da Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Ferhat T. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Musa D. (33) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gülbahçesi Mahallesi 'nde polis tarafından gözaltına alınan Ferhat T.'nin evinde yapılan aramada 28 pakette 242 gram esrar, 2 özel reçeteli hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 6 bin 100 TL nakit para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kuruköprü Mahallesi'nde yapılan çalışmada ise Musa D. Gözaltına alındı. Musa D.'nin işyerinde yapılan aramada 10.69 gram kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 630 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Musa D. tutuklandı.

- Adana
Kaynak: DHA
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