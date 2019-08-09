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Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da 3 ayrı mahallede yapılan torbacı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

09.08.2019 08:51 Adana'da torbacı operasyonu
Adana'da 3 ayrı mahallede yapılan torbacı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı ve Kocavezir mahalleleri ile Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine harekete geçen polisler mahalleye baskın yaptı. Ekipler, Kocavezir Mahallesinde Abdullah K. (35), Caner A. (23) F.E. (25) U.Y.'yi (25) uyuşturucu satarken yakaladı. Zanlıların üzerinde 13 pakette 23,50 gram bonzai ele geçirildi.

Sarıhamzalı Mahallesinden ise Erol P. isimli kişinin üzerinde 2.32 gram bonzai çıktı. Çamlıbel Mahallesinde ise Bayram B.'nin üzerinde 3.21 gram esrar ele geçirildi.

Polis zanlıları gözaltına alarak emniyete götürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah K. ve Caner A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Çamlıbel, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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