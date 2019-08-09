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Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

09.08.2019 10:12
Adana'da
Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak bilinen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmanın ardından uyuşturucu satıldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir ve Sarıhamzalı ile Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel mahallelerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler Bayram B. (21), Caner A. (23), Fırat E. (25), Uğur Y. (25), Erol P. (25) ve Abdullah K. (35) gözaltına alındı.
Zanlıların üzerlerinde 25,82 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3,32 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Abdullah K. ve Bayram B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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