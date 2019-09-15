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Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 10'u tutuklandı.

15.09.2019 10:10Adana'da
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından kentte tespit ettiği adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda, 115 gram esrar, 126 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram eroin, 87 uyuşturucu hap ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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