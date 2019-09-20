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Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da torbacı operasyonu Adana'da 20.89 gram metamfetamini satmak isterken yakalandığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da 20.89 gram metamfetamini satmak isterken yakalandığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

20.09.2019 11:14
Adana'da torbacı operasyonu
Adana'da 20.89 gram metamfetamini satmak isterken yakalandığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'da 20.89 gram metamfetamini satmak isterken yakalandığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Köprüsü üzerinde bir şahsın uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine köprüye giden polis, Hikmet C. isimli şahsı 20.89 gram metamfetamin ile yakaladı.
Emniyette sorgulanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana'da torbacı operasyonu

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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