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Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.10.2019 11:14
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu ve Yeşilyurt mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 623 gram esrar ile 6,20 gram kokain ele geçirildi.
Şüpheliler Ö.O, D.Ş, A.O, H.K. ve V.A. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da

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Kaynak: AA

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