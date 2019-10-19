Haberler » Güncel » Adana'da 'torbacı' operasyonu

Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

19.10.2019 10:36
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram sentetik uyuşturucu ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler Fayık B. (20), Ümit Y. (23) ve Eren U. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'da

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Edirneli muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak...
12:01 Trakya Üniversitesi'nde "Çocuklar hareket ediyor" paneli
12:00 Jandarmadan 'Gece far' avcılarına operasyon
12:05 Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı
12:04 Trabzon merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonu
12:04 Vali Şentürk öğrenci, veli ve öğretmenlerle buluştu
19.10.2019 12:07:22