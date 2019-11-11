Adana'da "torbacı" operasyonu

Adana
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüpheliler A.Y, H.C, Y.F, B.E. ve M.A. gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.Y, H.C, Y.F. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.