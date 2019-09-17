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Adana'da "torbacı" operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

17.09.2019 11:18Adana'da
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmanın ardından Sarıçam ilçesindeki Şahintepe ile Yüreğir ilçesindeki Dervişler ve Şehit Erkut Akbay Mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada çocuk çorabı içerisinde 159,62 gram eroin ile iki uyuşturucu hap ve 23,5 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda şüpheliler Halil A, İlhami D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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