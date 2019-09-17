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Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama ADANA - Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara...

17.09.2019 10:39
Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

ADANA - Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis ilk olarak Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesinde yaptığı operasyonda Halil A. isimli şahsı yakalarken 153.62 gram eroin ele geçirdi. Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesinde yapılan operasyonda ise İlhami D.'nin üzerinden 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şehit Erkut Akbay Mahallesine yapılan baskında da İbrahim İ.adlı şahıs yakalanırken üzerinden 23.5 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca bir başka operasyonda ise D.A. isimli yaşı küçük şahıs uyuşturucu satarken yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İbrahim İ., İlhami D. ve D.A. tutuklanırken, Halil A. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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