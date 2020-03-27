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Adana'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını artırdı.

27.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:31
Adana'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını artırdı. Kentin birçok noktasında kayar ışıklı uyarı cihazları ve trafik ışıklarına eklenen uyarıcı sloganlarla vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin ana caddelerinde vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda megafonla uyarılar yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü girişinde, ana caddelerde ve benzin istasyonlarında bulunan kayar ışıklı uyarı cihazları ile trafik ışıklarına uyarıcı sloganlar eklendi. Vatandaşların salgın riskinden korunması için farkındalık yaratmak amacıyla yapılan uygulamada 'Evde kal, emniyette kal', 'Biz sizin için dışarıdayız, sizde bizim için evde kalın', 'Temas sıfır gönüller bir olsun', 'Toplu taşıma araçlarını kullanırken sosyal mesafeyi koruyalım', 'Zorunlu olmadıkça evde kal Adana ' gibi sloganlar kullanıldı.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada koronavirüs salgın riski bitene kadar vatandaşları uyarıcı uygulamaların devam edeceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Adana'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı - Haberler

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