Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana
'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Y idaresindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet, merkez Seyhan
ilçesi Necip Fazıl
Bulvarı ile İbo Osman Caddesi'nin kesiştiği noktada, H.Ç'nin kullandığı 34 PP 8069 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Y.Y yaralandı, otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Bağlar
Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kazanın ardından çalışma yapan trafik ekipleri, motosikletin hız göstergesinin 90 kilometrede takılı kaldığını tespit etti.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.
Seyhan, Adana, Güncel
Kaynak: AA