Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaynak: AA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazanın güvenlik kamerası görüntüsüKaza yerinden görüntüDetaylar Adana'da trafik kazası: 1 yaralıADANA (AA - Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tansel Ulaşan'ın idaresindeki 01 EFF 44 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde önce yola aniden çıkan Cahit Andırın'ın kullandığı 06 S 1433 plakalı otomobile ardından da karşı yönden gelen Eyüp Şahin'in yönetimindeki 34 ADF 658 plakalı otomobile çarptı.Kaza sonrası 06 S 1433 plakalı otomobilin sürücüsü Cahit Andırın yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.