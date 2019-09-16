Haberler » 3. Sayfa » Haber

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı.

16.09.2019 00:31Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 01 RP 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Akbalık'a (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:12 İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi yağmur hayatı olumsuz etkiledi
02:49 Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
02:05 Bodrum'da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu
01:58 TEM Otoyolda otomobil ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:56 Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
01:25 Bodrum'da Makilik alanda korkutan yangın
01:22 TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı