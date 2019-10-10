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Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

10.10.2019 16:16Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Kılıç yönetimindeki 33 TS 083 plakalı otomobil, Huzurevleri Mahallesi Kasım Ener otoban çıkışı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Orta refüjdeki beton bariyere çarparak takla atan otomobilde sürücü Kılıç yaralandı.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavisi yapılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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