Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana
'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kız kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir
ilçesine bağlı Ege
Bağatur Bulvarı'nda Fatma Karakaya
idaresindeki 38 JT 685 plakalı otomobil kavşakta Ömer Nadir Diktürk'ün kullandığı 01 DT 834 otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya, Turan Oroğlu'na ait park halindeki 01 T 0832 plakalı ticari taksiye çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatma Karakaya ile yanında yolcu konumundaki kız kardeşi Gülbeyaz Karakaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatıldı.
Güncel
Kaynak: AA