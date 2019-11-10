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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

10.11.2019 02:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 03:00Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
'da, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Sema Kılınççeker idaresindeki 01 BS 955 plakalı otomobil, Abidin Tuçay'ın kullandığı 33 ADE 836 plakalı otomobille merkez ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlık alana savruldu.
Araçta sıkışan Kılınççeker, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Kılınççeker'i, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine, Tuçay'ı ise Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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