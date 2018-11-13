Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana
'nın Kozan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan-Adana otoyolunda seyreden Mustafa Barut
(66) yönetimindeki 01 YG 212 plakalı kamyonet, Deliçay
Köprüsü mevkisinde, aynı yönde seyreden Mehmet Karadağ
'ın (41) kullandığı 01 R 4964 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Mustafa Barut ve beraberindeki Gülsen Barut (63) ile traktör sürücüsü Mehmet Karadağ yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle traktöre takılı tarım aletinin kamyonetin tavan kısmına çarptığı kaza sonrası, kamyonetteki yaralılar, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü Can-Kur ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Barut,Kozan,Adana