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Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:48Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin T. idaresindeki 01 AAE 253 plakalı otomobil, kavşaktan yolun karşı şeridine dönüş yapmak isteyen Recep S. idaresindeki 01 DTC 29 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Adeviye Söylemez (63), Ümmühan Şahbaz ve Selvinaz Öksüz yaralandı. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin sağlık ve emniyet görevlilerine vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Kozan Adana karayolu araçların kaza yerinden kaldırılması ile trafik normale bindi. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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